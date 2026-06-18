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Финансы

В Казахстане обсуждают две модели пенсионной реформы

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 13:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 18 июня 2026 года в кулуарах Сената рассказал о двух вариантах реформирования пенсионной системы, один из которых предусматривает внедрение модели "4+1", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие именно подходы к реформированию пенсионной системы планируется разработать совместно с правительством и Всемирным банком, а также какие изменения рассматриваются для повышения охвата населения пенсионными накоплениями и доходности пенсионных активов.

"Система будет реформироваться следующим образом. У нас есть 5-процентные обязательные отчисления работодателя. Эти 5-процентные отчисления сейчас обсуждаются в рамках двух основных проектов. Первый проект – "4+1", который предполагает накопительную и страховую пенсии. Его предлагает ЕНПФ. Что такое "4+1"? Сейчас на ваш счет отчисляется 10%. Теперь предлагается, чтобы дополнительно отчислялось еще 4%, а 1% шел на общий счет. А что предлагает ГФСС? ГФСС предлагает сразу все средства отчислять на общий счет и уже распределять их гражданам, которые имели отчисления. То есть это дополнительные средства на пенсионный счет каждого гражданина", – озвучил министр.

По его словам, эти обсуждения еще идут в рамках рабочей группы.

"До конца этого месяца мы должны определиться, на каком проекте остановимся. И уже где-то в начале июля внесем в правительство консолидированную позицию совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, на каком проекте остановимся", – сказал Аскарбек Ертаев.

Журналисты также поинтересовались, какую из рассматриваемых моделей реформирования пенсионной системы министр считает наиболее предпочтительной.

"Там разные мнения. Лично я за "4+1", потому что проект вроде бы выглядит правильным. И за страховую пенсию тоже. Поэтому наши обсуждения до конца месяца пройдут. Я могу в начале следующего месяца сказать свою позицию, почему остановился именно на ней и чем она лучше", – заявил министр.

На вопрос о сроках проведения пенсионной реформы министр ответил, что до конца года планируется определиться с моделью реформирования и подготовить необходимые законодательные изменения. По его словам, со следующего года уже может появиться понимание сроков ее внедрения.

"Нет, это еще будет обсуждаться. Будет ли пенсионная реформа внедряться со следующего года или через два года – этот вопрос пока остается открытым. Решений по нему еще нет", – продолжил Аскарбек Ертаев.

Также он пояснил, что в настоящее время ставка обязательных пенсионных взносов работодателей составляет 3,5% и будет поэтапно увеличиваться до 5%.

17 июня 2026 года стало известно, как увеличить будущую пенсию в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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