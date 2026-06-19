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Общество

Газификация Северного Казахстана – новые подробности

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 19 июня 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о работе по обеспечению газом северных регионов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на Петербургском форуме был подписан меморандум о дополнительном закупе еще 3 млрд кубометров газа из России.

"По поводу обеспечения северных регионов у нас есть меморандум о том, что к 2030 году будет первая подача газа. То есть мы будем тянуть нитку из Астаны до Кокшетау и из Кокшетау до Петропавловска. Дальше эта сеть будет подключена к газовой станции в городе Ишим на территории РФ. Условия данного договора сейчас обсуждаются, в целом понимание есть", – сказал Туткышбаев.

По его словам, дополнительные детали контракта станут известны до конца года.

"На сегодняшний день наши коллеги совместно с российскими коллегами прорабатывают условия договора, к 2030 году мы уже ожидаем первую подачу газа", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что товарный газ в Казахстане подорожает на 33%.

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Азамат Сыздыкбаев
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