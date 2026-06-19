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Финансы

Товарный газ в Казахстане подорожает на 33% – вице-министр энергетики

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:00 Фото: pixabay
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 19 июня 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал возможность повышения цен на товарный газ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что сокращение добычи газа не повлияло на рост тарифов для населения.

"За четыре месяца добыча газа у нас сократилась ввиду технических сбоев на месторождении Тенгиз, и на других месторождениях. Но данное снижение добычи никак не сказалось на обеспечении газом населения, потому что национальный оператор QazaqGaz обеспечивал потребление за счет транзитного газа. В этом году с 1 июля мы ожидаем, что средняя цена на товарный газ увеличится на 33%", – сказал Туткышбаев.

Другого повышения, по его словам, не ожидается.

"Это делается для того, чтобы мы могли обеспечить своевременное прохождение отопительного периода и для замены газовой инфраструктуры. Какого-либо резкого другого скачка мы не ожидаем", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что Сенат одобрил закон о новых правилах потребления газа в Казахстане.

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Азамат Сыздыкбаев
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