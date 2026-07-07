В трех регионах Казахстана резко выросло потребление бензина

Вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев 7 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о выросшем потреблении бензина в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такая тенденция наблюдается в трех областях.

"У нас резко выросло потребление бензина в ЗКО, Павлодарской и Актюбинской областях. Это пограничные территории", – сказал Туткышбаев.

Он заверил, что в ведомстве знают о ситуации и держат ее под контролем.

"Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди. Поэтому мы эту работу проводим и держим на постоянном контроле", – отметил спикер.

Ранее он прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в России и Кыргызстане.