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Общество

В трех регионах Казахстана резко выросло потребление бензина

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев 7 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о выросшем потреблении бензина в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такая тенденция наблюдается в трех областях.

"У нас резко выросло потребление бензина в ЗКО, Павлодарской и Актюбинской областях. Это пограничные территории", – сказал Туткышбаев.

Он заверил, что в ведомстве знают о ситуации и держат ее под контролем.

"Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди. Поэтому мы эту работу проводим и держим на постоянном контроле", – отметил спикер.

Ранее он прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в России и Кыргызстане.

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Азамат Сыздыкбаев
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