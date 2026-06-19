Казахстанка ради эффектной рекламы высунулась из окна движущегося авто и нарушила ПДД

В Актобе установили участников рекламного ролика, которые нарушили Правила дорожного движения (ПДД) ради эффектного видео. Об этом 19 июня 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отметили, что в последнее время реклама объектов общественного питания становится все более агрессивной.

"Стремясь привлечь внимание аудитории, отдельные граждане допускают нарушения ПДД, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения. Так, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором девушка, рекламируя одну из кофеен города, высунулась из окна движущегося автомобиля. Подобные действия являются нарушением требований безопасности и могут привести к трагическим последствиям". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники патрульной полиции установили водителя транспортного средства и девушку-пассажира.

"За допущенные нарушения они привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Гражданам напоминают, что безопасность на дороге должна оставаться приоритетом для каждого участника дорожного движения.

Создание эффектного контента, проведение рекламных акций и съемка видеороликов не должны сопровождаться нарушением закона и подвергать опасности жизнь и здоровье людей.

ДП Актюбинской области призывает граждан строго соблюдать ПДД и помнить, что ответственность за безопасность на дороге несут как водители, так и пассажиры.

Любые нарушения, создающие угрозу дорожной безопасности, будут своевременно выявляться и пресекаться.

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