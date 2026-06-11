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Общество

Шымкент столкнулся с нашествием змей в жилых районах

Шымкент столкнулся с нашествием змей в жилых районах, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 23:35 Фото: pixabay
В Шымкенте зафиксировано увеличение случаев появления змей в жилых зонах города, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, с наступлением жары спасатели не успевают реагировать на тревожные вызовы. Только за два месяца они отловили сотни змей. Жители Шымкента рассказали, что встречают скользких гадов возле порогов домов, в огородах и дворах. Некоторые незваные гости умудряются добираться даже до верхних этажей зданий.

По словам спасателей, змеи легко передвигаются по деревьям и кустарникам. По веткам могут попасть на балконы, а затем проникнуть в квартиру через открытые окна и двери. С начала сезона сотрудники ДЧС уже отловили и вывезли за пределы города больше 130 змей.

Специалисты связывают это с установившейся жарой и активным поиском пищи. Пресмыкающихся привлекают места, где много грызунов и птиц. К счастью, случаев укусов пока не зарегистрировано. Горожан призывают быть бдительными. 

"Все змеи считаются потенциально опасными. Обычный человек не сможет определить, ядовитые они или нет. Поэтому при обнаружении змеи необходимо сразу обращаться к специалистам". Начальник отдела ДЧС г. Шымкента Ербол Оспанов

Ранее сообщалось, что змея "задержала" для полиции двух наркоманов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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