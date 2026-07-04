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Происшествия

Незваный гость: змея заползла в частный дом в Алматинской области

Змея, МЧС, Алматинская область , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 14:56 Фото: pixabay
Необычный вызов поступил на пульт 112 из дачного общества "Тандаулы Сенім" села Кемертоган Карасайского района. Жители частного дома обнаружили на территории змею и обратились за помощью в МЧС, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и с помощью специального инструмента "змеелов" безопасно отловили пресмыкающееся. После этого змею выпустили в естественную среду обитания, вдали от жилых домов и мест пребывания людей.

Как отмечают в МЧС, подобные вызовы особенно актуальны в теплое время года, когда змеи становятся более активными и могут случайно оказаться на приусадебных участках или проникнуть в хозяйственные постройки.

Ведомство напоминает: при встрече со змеей не пытайтесь поймать или прогнать ее самостоятельно. Сохраняйте спокойствие, держитесь на безопасном расстоянии и не допускайте к пресмыкающемуся детей и домашних животных. Если змея представляет угрозу, незамедлительно звоните по номеру 112.

Тем временем ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать меры безопасности и воздержаться от походов в горы. Причина – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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