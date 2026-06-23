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Общество

Запрет на сокрытие лица: в МВД назвали число привлеченных к ответственности казахстанцев

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:33 Фото: polisia.kz
В Казахстане в общественных местах запрещено ношение одежды, препятствующей распознаванию лица человека. Об этом сегодня, 23 июня 2026 года, напомнили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК и назвали число привлеченных к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что запрет на сокрытие лица предусмотрен Законом РК "О профилактике правонарушений".

Ограничение не распространяется на случаи, связанные с погодными условиями и медицинскими показаниями. Также запрет не действует при исполнении служебных обязанностей, участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Как уточнили в МВД, в соответствии со ст. 434-3 КоАП РК об административных правонарушениях:

  • за первое нарушение предусмотрено предупреждение;
  • в случае повторного нарушения в течение года налагается штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году).
"В настоящее время за данное правонарушение к административной ответственности привлечены 1613 граждан", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в МВД подчеркнули, что данная норма направлена на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

Отметим, что в Казахстане законодательные изменения, запрещающие ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо, вступили в силу с 12 июля 2025 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:33
Запрет на одежду, закрывающую лицо: что можно и нельзя носить казахстанцам

22 июня 2026 года в МВД напомнили о важном запрете, за нарушение которого казахстанцы могут получить штраф до 10 МРП. Речь была о запрете на сокрытие лица.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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