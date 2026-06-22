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Общество

Штраф до 8,6 млн тенге или тюрьма: акимат Алматы обратился к жителям

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Пресс-служба акимата Алматы выступила с важным предупреждением к жителям города, опубликовав видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Так, на кадрах, опубликованных в Сети, зафиксирован факт вандализма: мужчина сначала несколько раз ударяет урну ногой, а затем опрокидывает ее.

Специалисты после показанного не только призывают с уважением относиться к общественному имуществу и окружающим, но и напоминают о последствиях.

К примеру, за умышленную порчу городского имущества предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 147-1 КоАП РК – штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге) либо административный арест от 5 до 20 суток.

Если же такие действия повлекли значительный ущерб, наступает уголовная ответственность по статье 202 Уголовного кодекса РК. Санкция предусматривает штраф от 500 (2 162 500 тенге) до 2000 МРП (8 650 000 тенге), общественные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане с 1 января 2026 года составляет 4 325 тенге.

18 июня 2026 года в Министерстве внутренних дел (МВД) раскрыли детали масштабной амнистии. Стало известно, кому в Казахстане спишут штрафы и сократят сроки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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