Казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, напомнили о важной процедуре

Сегодня, 22 июня 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратились с важной информацией к казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что при планировании учебы, работы или переезда документы нередко требуют апостилирования .

"Апостиль – это международное подтверждение подлинности документа, благодаря которому он признается в других странах, присоединившихся к Гаагской конвенции", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" в понедельник.

Также в госкорпорации представили топ-5 категорий документов, на которые был оформлен апостиль с начала текущего года:

Документы, исходящие из органов юстиции, государственных органов и нотариусов.

Документы, исходящие из школ, колледжей и организаций технического и профессионального образования.

Документы, исходящие из прокуратуры, следствия и дознания.

Документы, исходящие из вузов и послевузовских организаций.

Документы, исходящие из судебных органов.

Ранее в "Правительстве для граждан" рассказали, сколько казахстанских пар успели подать заявление, чтобы зарегистрировать свой брак в "красивую дату" 26.06.2026.