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Общество

Казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, напомнили о важной процедуре

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 13:16 Фото: pixabay
Сегодня, 22 июня 2026 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратились с важной информацией к казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что при планировании учебы, работы или переезда документы нередко требуют апостилирования.

"Апостиль – это международное подтверждение подлинности документа, благодаря которому он признается в других странах, присоединившихся к Гаагской конвенции", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" в понедельник.

Также в госкорпорации представили топ-5 категорий документов, на которые был оформлен апостиль с начала текущего года:

  • Документы, исходящие из органов юстиции, государственных органов и нотариусов.
  • Документы, исходящие из школ, колледжей и организаций технического и профессионального образования.
  • Документы, исходящие из прокуратуры, следствия и дознания.
  • Документы, исходящие из вузов и послевузовских организаций.
  • Документы, исходящие из судебных органов.

Ранее в "Правительстве для граждан" рассказали, сколько казахстанских пар успели подать заявление, чтобы зарегистрировать свой брак в "красивую дату" 26.06.2026.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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