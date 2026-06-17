Свадебный ажиотаж в Казахстане: сколько пар выбрали "красивую дату" 26.06.2026

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, сколько казахстанских пар успели подать заявление, чтобы зарегистрировать свой брак 26 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на государственную регистрацию заключения брака в одну из красивых дат текущего года завершился в минувший четверг, 11 июня.

"Традиционно дни с необычным сочетанием цифр вызывают повышенный интерес у будущих супругов... Более 4 тыс. заявлений подано на регистрацию брака в красивую дату – 26.06.2026", – уточнили в пресс-службе НАО.

По данным госкорпорации, наибольшую активность проявили жители трех крупнейших мегаполисов Казахстана:

в Алматы подали 830 заявлений;

в Астане – 740;

в Шымкенте – 141.

Ранее казахстанцам рассказали, когда нужно подать заявление, чтобы зарегистрировать свой брак в одну из красивых дат года – 26.06.2026.