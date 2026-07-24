Жара до +40°С и грозы: обновленный прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды на 25, 26 и 27 июля 2026 года по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в Астане и Алматы возможны небольшие осадки. В то время как в Шымкенте дождей не предвидится и жителям стоит готовиться к невыносимому пеклу.
Астана
- 25 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град. Днем при грозе порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
- 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.
- 27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
Алматы
- 25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
- 26 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
- 27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
Шымкент
- 25 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
- 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
- 27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +38+40°С.
Материал по теме
Август 2026 года принесет засуху в семь регионов Казахстана
Что касается прогноза погоды на пятницу, 24 июля, то в Казахстан снова возвращается жара до +42°С.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript