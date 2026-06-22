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Общество

Вместо "маяков" – SMS: в Казахстане меняются правила связи

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:23 Фото: pexels
О том, как в Казахстане изменят правила оказания услуг связи, стало известно из заявления Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) Казахстана сегодня, 22 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркивают, что новые нормы вступят в силу с 28 июня.

Теперь дополнительные платные услуги связи и интернета будут подключаться с двухкратного согласия абонента, которое можно подтвердить через личный кабинет, SMS, звонок или USSD-запрос.

Кроме того, операторам полностью запрещается использовать короткие звонки-"маяки" для уведомления о пропущенных вызовах.

Ранее существовала возможность отключения данной услуги, однако на практике она работала только при условии, что опция была деактивирована у обоих абонентов – и у того, кто совершал вызов, и у того, кому звонили.

"Теперь эта техническая коллизия устранена, и на смену "маякам" приходит удобный и понятный формат SMS-уведомлений".Пресс-служба МИИЦР РК

Еще одним важным дополнением стала возможность для пользователей легко отказаться от любых рекламных и информационных рассылок операторов.

Также усилены меры безопасности при регистрации номеров на детей младше 14 лет: теперь процедура проводится только законными представителями через биометрическую идентификацию, при этом на одного несовершеннолетнего может быть оформлен только один номер.

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О том, что в Казахстане изменят правила оказания услуг связи, стало известно еще в мае 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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