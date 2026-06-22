#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Катара

Токаев и Эмир Катара, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 19:43 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Катара. Об этом 22 июня 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести.

"В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей. В случае необходимости Казахстан готов оказать любую помощь", – говорится в телеграмме.

Ранее Токаев обратился к Си Цзиньпину с важным посланием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
15:14, 17 августа 2025
Токаев направил в Пакистан телеграмму с соболезнованиями
президент РК
16:45, 17 декабря 2023
Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Кувейта
Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину
12:56, 07 января 2025
Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ufa.uz
19:33, Сегодня
Ташкент продлит работу метро из-за матча Узбекистан - Португалия на ЧМ-2026
Фото: WTA
19:13, Сегодня
Чемпионка "Уимблдона" Вондроушова дисквалифицирована на четыре года: подробности
Тимофей Скатов
18:37, Сегодня
Тимофей Скатов вышел во второй круг квалификации "Уимблдона"
Фото: UFC
18:25, Сегодня
Джош Хокит вызвал Алекса Перейру на бой за титул BMF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: