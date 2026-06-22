Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Катара. Об этом 22 июня 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести.

"В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей. В случае необходимости Казахстан готов оказать любую помощь", – говорится в телеграмме.

Ранее Токаев обратился к Си Цзиньпину с важным посланием.