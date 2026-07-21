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Общество

В Уральске продолжается акция "50 новых дворов": чистая среда – общая ответственность

Фото: акимат ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 18:05 Фото: акимат ЗКО
В Западно-Казахстанской области продолжается экологическая акция "50 новых дворов", реализуемая в рамках "Таза Қазақстан". Очередной этап проекта охватил несколько дворов многоквартирных жилых домов города Уральска и получил активную поддержку со стороны местных жителей.

Главная цель акции – не только благоустроить дворовые территории и улучшить их санитарное состояние, но и сформировать у населения бережное отношение к окружающей среде.

В ходе мероприятий дворы были очищены от бытового мусора, приведены в порядок зеленые насаждения, а также выполнены работы, направленные на создание комфортной и безопасной среды для жителей.

Фото: акимат ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 18:05

Фото: акимат ЗКО

К экологической инициативе активно присоединились жители города, молодежь и волонтеры. Во время совместного субботника участники навели порядок на придомовых территориях, внеся свой вклад в создание чистого и уютного городского пространства.

Фото: акимат ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 18:05

Фото: акимат ЗКО

По словам организаторов, акция "50 новых дворов" призвана привлечь внимание жителей к вопросам чистоты и благоустройства дворовых территорий, а также повысить уровень экологической культуры и гражданской ответственности.

Подобные мероприятия способствуют укреплению общественной солидарности и формированию бережного отношения к окружающей среде.

Фото: акимат ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 18:05

Фото: акимат ЗКО

Обновленные дворовые территории уже служат на благо жителей, способствуя улучшению санитарного состояния города и повышению качества жизни.

Реализация подобных проектов в рамках инициативы "Таза Қазақстан" остается важным направлением по созданию комфортной, чистой и благоприятной городской среды.

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Канат Болысбек
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