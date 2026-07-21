В Уральске продолжается акция "50 новых дворов": чистая среда – общая ответственность
Главная цель акции – не только благоустроить дворовые территории и улучшить их санитарное состояние, но и сформировать у населения бережное отношение к окружающей среде.
В ходе мероприятий дворы были очищены от бытового мусора, приведены в порядок зеленые насаждения, а также выполнены работы, направленные на создание комфортной и безопасной среды для жителей.
К экологической инициативе активно присоединились жители города, молодежь и волонтеры. Во время совместного субботника участники навели порядок на придомовых территориях, внеся свой вклад в создание чистого и уютного городского пространства.
По словам организаторов, акция "50 новых дворов" призвана привлечь внимание жителей к вопросам чистоты и благоустройства дворовых территорий, а также повысить уровень экологической культуры и гражданской ответственности.
Подобные мероприятия способствуют укреплению общественной солидарности и формированию бережного отношения к окружающей среде.
Обновленные дворовые территории уже служат на благо жителей, способствуя улучшению санитарного состояния города и повышению качества жизни.
Реализация подобных проектов в рамках инициативы "Таза Қазақстан" остается важным направлением по созданию комфортной, чистой и благоприятной городской среды.