В Уральске продолжается акция "50 новых дворов": чистая среда – общая ответственность

В Западно-Казахстанской области продолжается экологическая акция "50 новых дворов", реализуемая в рамках "Таза Қазақстан". Очередной этап проекта охватил несколько дворов многоквартирных жилых домов города Уральска и получил активную поддержку со стороны местных жителей.

Главная цель акции – не только благоустроить дворовые территории и улучшить их санитарное состояние, но и сформировать у населения бережное отношение к окружающей среде.

В ходе мероприятий дворы были очищены от бытового мусора, приведены в порядок зеленые насаждения, а также выполнены работы, направленные на создание комфортной и безопасной среды для жителей.

Фото: акимат ЗКО

К экологической инициативе активно присоединились жители города, молодежь и волонтеры. Во время совместного субботника участники навели порядок на придомовых территориях, внеся свой вклад в создание чистого и уютного городского пространства.

Фото: акимат ЗКО

По словам организаторов, акция "50 новых дворов" призвана привлечь внимание жителей к вопросам чистоты и благоустройства дворовых территорий, а также повысить уровень экологической культуры и гражданской ответственности.

Подобные мероприятия способствуют укреплению общественной солидарности и формированию бережного отношения к окружающей среде.

Фото: акимат ЗКО

Обновленные дворовые территории уже служат на благо жителей, способствуя улучшению санитарного состояния города и повышению качества жизни.

Реализация подобных проектов в рамках инициативы "Таза Қазақстан" остается важным направлением по созданию комфортной, чистой и благоприятной городской среды.