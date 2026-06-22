Черная вдова наступает: смертоносные пауки атакуют один из регионов Казахстана

В Мангистауской области участились случаи нападения каракуртов на людей. Только за первые 10 дней июня пять детей были госпитализированы в тяжелом состоянии после укусов ядовитых пауков, передает Zakon.kz.

По данным областной многопрофильной детской больницы, за весь 2025 год в медицинское учреждение поступили три ребенка, пострадавших от укусов опасного паука, пишет 22 июня 2026 года издание Lada.kz.

В этом году только за 10 десять дней июня зарегистрировано уже 5 таких случаев.

Все дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и проходили лечение в отделении реанимации. После стабилизации состояния пациентов перевели в профильные отделения.

"Летом активность каракуртов значительно возрастает, поэтому риск встречи с опасным пауком становится выше. Укус каракурта может вызвать сильную боль и жжение, распространение болевых ощущений по телу, мышечные судороги, слабость, повышенное потоотделение, тошноту, рвоту, головокружение и учащенное сердцебиение", – напоминают медики.

В случае укуса ребенка необходимо немедленно ограничить его подвижность, промыть место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Врачи категорически не рекомендуют использовать народные методы лечения или пытаться самостоятельно разрезать место укуса.

Особое внимание родителям советуют уделять безопасности детей во время отдыха на природе. Перед тем как надеть одежду или обувь, их необходимо тщательно осматривать и встряхивать. Также рекомендуется избегать контакта с камнями, кустарниками и другими укромными местами, где могут скрываться пауки.

Медики отмечают, что при любом подозрении на укус каракурта, особенно если пострадал ребенок, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Своевременная помощь позволяет избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье.

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