Два участка на дорожной развязке в Астане перекроют 23 и 24 июня

С 23 по 24 июня 2026 года в Астане полностью перекроют движение автотранспортных средств на двух участках, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта акимата Астаны, проводится работа по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на транспортной развязке пр. Мәңгілік Ел и ул. Сыганак. В этой связи с 23 по 24 июня 2026 года будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на следующих участках:

правоповоротный съезд с пр. Мәңгілік Ел на ул. Сыганак в направлении ул. Туркестан;

правоповоротный съезд со стороны ул. Туркестан в направлении ул. Достык.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения", – говорится в сообщении.

18 июня 2026 года, пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важным напоминанием о передаче чужих вещей и багажа.