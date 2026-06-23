Алматы и Талдыкорган накроют неблагоприятные метеорологические условия

В двух городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте РГП "Казгидромет".

"23 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Талдыкоргане", – следует из предупреждения синоптиков.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики рассказали, что погода в Казахстане резко изменится из-за воздушных масс из Узбекистана. Одновременно ожидаются долгожданная прохлада и +40°C. Подробнее о погоде на 23-25 июня 2026 года можете узнать по ссылке.