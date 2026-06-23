Алматы и Талдыкорган накроют неблагоприятные метеорологические условия
Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте РГП "Казгидромет".
"23 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Талдыкоргане", – следует из предупреждения синоптиков.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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