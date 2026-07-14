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Общество

Алматы и Астану вновь накроют неблагоприятные метеорологические условия

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" вновь обратились к жителям Алматы, Астаны, а также четырех городов с предупреждением. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта гидрометцентра.

"14 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы, ночью – в Астане, Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Астаны, Алматы и еще двух городов

Ранее сообщалось, что все 17 областей Казахстана накроет сильная жара до +45°С, часть регионов – ливни с градом. Также по республике прогнозируется усиление ветра, на севере, юге страны – с пыльной бурей, ночью и утром на западе, севере, востоке страны прогнозируется туман. Кроме того, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность. Подробнее о погоде на 14 июля 2026 года – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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