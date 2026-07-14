Алматы и Астану вновь накроют неблагоприятные метеорологические условия

Специалисты РГП "Казгидромет" вновь обратились к жителям Алматы, Астаны, а также четырех городов с предупреждением. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта гидрометцентра.

"14 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы, ночью – в Астане, Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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