Ержан Саденов: Нельзя делать выводы о криминогенной ситуации, исходя из новостных лент

В преддверии профессионального праздника казахстанской полиции министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о тенденциях современной системы безопасности в стране, сообщает Zakon.kz.

– Ержан Сапарбекович, вы свыше 30 лет отдали работе в органах правопорядка. Начинали еще в начале 90-х. Практически с создания казахстанской полиции. Можно сказать, кладезь информации для исторического формуляра органов внутренних дел. Что поменялось за эти годы в системе правопорядка?

– Главная задача полиции – обеспечить безопасность граждан. И эта задача остается неизменной на протяжении всей истории правоохранительной системы. И вокруг этой миссии выстраивается целый комплекс мероприятий, процедур, алгоритмов и так далее, с учетом реалий времени. Все изменения продиктованы новыми вызовами, стремительным развитием современных тенденций, меняющимся сознанием граждан. Это вполне нормальное явление. Каждому историческому периоду присущи свои "правила", написанные фактами времени.

Серийные маньяки, заказные убийства, вымогательства на дорогах, грабежи на улицах посреди белого дня, многоэпизодные преступления, которые долго не раскрывались, – все это было. Не так открыто освещалось в СМИ, но, я думаю, многие помнят, как было небезопасно ходить по улицам, и не только в темное время суток.

До сих пор помню одно из своих первых дел, над которым пришлось сутками работать. Это было в начале 90-х. Тогда не было камер, цифровых баз, современных средств связи. Работали буквально на земле – опрашивали людей, проверяли десятки версий. Несколько суток практически не спали. Именно тогда я понял, что в нашей профессии нет мелочей и случайностей.

Сегодня отмечается стабильное снижение преступлений по всем категориям. Поэтапно мы пришли к результатам. Идет последовательное снижение. Кроме того, сейчас цифровые инструменты, начиная от камер видеонаблюдения, пришли в жизнь казахстанцев как один из важных факторов безопасности. Первый Центр оперативного управления был открыт в 1999 году в столице. А сегодня такая система в каждом областном центре и даже в районах. Постепенно продолжаем увеличивать их количество. Последовательно перешли от базовых раций к автоматизированным системам. Кроме того, наращивается и потенциал. Сегодня это уже современная система, которая широко применяет систему распознавания лиц и объектов, а также другие элементы искусственного интеллекта. К ЦОУ подключено уже большинство камер.

– Какие именно сегодня цифровые решения вносят лепту в правопорядок?

– Первое – система видеонаблюдения. Сегодня по стране функционирует около 2 млн камер. Около 44 тысяч интеллектуальных камер, оснащенных системами искусственного интеллекта. Эти устройства позволяют распознавать лица, обнаружить оставленные предметы, оружие, скопление людей, задымление. С их помощью найдены почти 2 тысячи человек. В их числе и те, кто в розыске.

Единая платформа "ТОР" отслеживает передвижение транспорта, поиск криминального авто, выявляет "опасных" и "уставших" водителей.

Даже лет пять назад мы не могли себе представить, что дроны будут следить за порядком. А сегодня это реальность. Сейчас даже используются как криминалистический инструмент. В отличие от фотоаппарата или камеры может зафиксировать достаточно обзорно и на большом расстоянии. Это помогает в раскрытии преступлений.

Еще одно из последних цифровых решений – это роботы-собаки. Вы знаете, уже на протяжении многих лет используются видеожетоны, элементы предиктивной аналитики. Запущен цифровой сервис "Закон и Порядок", что дает возможность гражданам онлайн сообщать о правонарушениях.

– Подписан Закон "О профилактике правонарушений". Одна из норм закрепляет поощрение граждан, которые будут сообщать о нарушениях закона. Нет ли рисков того, что недобросовестные граждане смогут в угоду личным мотивам сообщать недостоверную информацию. Кроме того, известно, что в некоторых европейских странах при поступлении сигналов от соседей могут даже лишить родительских прав и забрать ребенка. Как у нас будет работать этот инструмент?

– Каждое сообщение тщательно проверяется. Ответственность за лжедоносы никто не отменял. При наличии лишь достоверных фактов будут применяться меры наказания.

Вместе с тем мы должны понимать, что помощь неравнодушных граждан, которые сообщают о любых сигналах, – большое подспорье.

То, что касается отобрания детей из семьи, то это крайняя мера. Она применяется после твердого убеждения о недопустимом отношении. Примеров из практики нашей работы много, когда "преступное" отношение родителей не оставляет выбора. В этом году в Шымкенте женщину приговорили к пяти годам лишения свободы. Она прижигала утюгом лицо своим детям. К сожалению, не всегда родственники сообщают о таких фактах. И чужие люди порой проявляют большую сознательность.

К примеру, в области Жетісу неравнодушные граждане засняли видео избитой девочки, попавшей в больницу с матерью, и передали информацию. Выяснилось, травмы нанес отец ребенка. Его осудили.

Да и в целом этим же Законом внедрен институт предостережения. У нас нет цели наказать человека или запугать. Главное – предостеречь, не допустить беды, материальных потерь казахстанцев и других последствий, которые как-то могут отразиться на благополучии населения.

– Впервые в Казахстане проводится административная амнистия. Высказывались предложения сократить сроки лишения прав за пьяное вождение. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Сокращать сроки – значит поощрять пьяную езду. Дать послабление – значит развязать руки таким "героям". Наша задача – свести на нет эти факты и укоренить в сознании жесткую и непримиримую позицию. Абсолютная трезвость за рулем – это должно стать незыблемым принципом культуры вождения. С начала года по вине таких горе-водителей произошло свыше 200 ДТП, в которых пострадало почти 300 человек, в том числе есть и погибшие. За каждой такой аварией стоят разрушенные семьи, искалеченные судьбы и дети, которые никогда не увидят своих родителей.

К слову, в Китае за такое ДТП со смертельным исходом предусмотрено вплоть до смертной казни, в США за пьяное вождение – до пожизненного лишения прав. Можно еще много примеров привести непримиримой позиции. Любые предпосылки, которые могут стать причиной человеческого горя, нужно искоренять.

– Президент недавно раскритиковал тех, кто называет нашу страну штрафстаном. Что вы считаете по этому поводу?

– Во всем мире штрафные санкции – это действенный инструмент в наведении порядка. К сожалению, некоторые граждане осознают, что такое "плохо", только когда им бьют по карманам. В любой практике наказания главная цель – создать условия для правопорядка и безопасности наших граждан. От того, какие сегодня мы заложим постулаты, принципы, зависит будущее наших детей, внуков, нашего будущего поколения. Будут ли они жить во взаимном уважении. Сейчас должен пройти процесс принятия тех норм, который сделает наше общество высококультурным, нетерпимым к любым проявлениям бескультурья.

Штраф выписывается не за законопослушное поведение. Его получает тот, кто сознательно нарушает правила. Их ошибки должны стать уроком для других. Уже с детства каждый должен понимать, что это не присуще законопослушному человеку. Недопустимо, чтобы дети, как, к примеру, в области Улытау, так демонстративно громили сиденья на стадионе или, как в Астане, жгли парки. Другой случай, который пример даже для взрослых. В Атырауской области совсем маленький мальчик собирал мусор после взрослых. Вот оно, поколение малышей, которое уже понимает ценность порядка.

– Что поменялось за последние годы? Такое ощущение, что в информационном пространстве участились криминальные хроники. Стало ли больше преступлений?

– Как я уже говорил, в последние годы идет устойчивое снижение преступности. Это факт, который в первую очередь подтверждается официальной статистикой. В этом году общее количество преступлений снижено на 9 процентов, или на 3,6 тыс. преступлений меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом улучшилась раскрываемость. Почти на 40 процентов сократилось количество разбоев, на более 20 процентов стало меньше грабежей.

Также с каждым годом меньше фиксируется краж, скотокрадств, хулиганств, тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств.

Нельзя выводы делать о криминогенной ситуации, исходя из новостных лент. Нужно учитывать, что количество информационных источников стало значительно больше. Раньше просто говорили меньше о преступлениях. Многие оставались за кадром. Сейчас это более прозрачно. Практически все факты становятся известны общественности. Такая открытость имеет свои плюсы. Один из них – профилактика. Однако каждый должен понимать ответственность за распространение таких материалов. Особенно если они содержат сцены насилия, жестокости. Нельзя забывать о чувствах родных, потерявших близких. Любопытству и погоне за "лайками" не должно быть место, ведь практически за каждым происшествием – человеческое горе.

В целом криминогенная обстановка стабильная. И, как говорится, все познается в сравнении. Нередко встречаю положительные отзывы иностранцев, наших соотечественников, которые часто бывают в других странах и после этого дают объективную оценку уровню безопасности в нашей стране. А это и есть главный индикатор.

– 23 июня отмечается День казахстанской полиции. Нередко граждане дают оценку работе полиции, не зная ситуацию изнутри и при этом требуя, что полицейский должен быть физически подготовленным, доброжелательным, готовым помочь в любую минуту. Какие приоритеты закладываются МВД при подготовке полицейских? Каким, вы считаете, должен быть офицер полиции?

– Работа полицейских – кропотливая, но порой для многих незаметная. Ее главный результат – это чувство защищенности и безопасности граждан. Нельзя измерять работу полиции одним конкретным фактом.

Конечно, любое происшествие среди личного состава воспринимается как чрезвычайное событие и получает принципиальную оценку. Но важно понимать, что полиция – это десятки тысяч сотрудников, которые ежедневно несут службу по всей стране. В полицию приходят молодые люди, которые только начинают самостоятельный профессиональный путь и учатся принимать решения, от которых зависят безопасность и судьбы людей. Это наши граждане, которые выросли в тех же дворах, учились в тех же школах. Поэтому нельзя отделять полицию от общества и тем более судить обо всей системе по отдельным поступкам. Работаем, воспитываем, если необходимо – наказываем.

Если человек сознательно переступает черту Закона, нарушает Присягу и предает интересы службы, считаю это предательством. А с предателями разговор короткий.

Вместе с тем наша задача – не только пресекать нарушения и обеспечивать неотвратимость ответственности. Сегодня роль полиции гораздо шире. Полиция является одним из главных проводников государственной политики в вопросах Закона и Порядка. Наши сотрудники представлены практически в каждом населенном пункте страны. Во многих отдаленных селах именно участковый инспектор является тем представителем государства, к которому люди обращаются за помощью, советом и поддержкой. Порой рядом может не быть других государственных органов, но полиция всегда остается рядом с людьми.

Поэтому современный полицейский должен не только реагировать на правонарушения. Он должен формировать в обществе культуру законопослушания, личным примером показывать уважение к закону, помогать гражданам и укреплять доверие между государством и обществом. Именно исходя из этого мы пересматриваем подходы к подготовке кадров.

Процедура отбора стала более прозрачной и доступной. Сегодня любой желающий может подать документы через платформу "Qyzmet-police.kz", ознакомиться с условиями службы и в режиме онлайн отслеживать все этапы отбора.

Особое внимание уделяем интеллектуальному потенциалу кандидатов. Современные вызовы требуют аналитического мышления, способности работать с большими массивами данных и новыми технологиями. Поэтому дополнительные преимущества получают победители олимпиад, научных конкурсов и специалисты в сфере информационных технологий.

Такой подход позволяет усиливать подразделения, противодействующие киберпреступности и интернет-мошенничествам.

Мы также создаем современные учебные площадки и специализированные лаборатории, где сотрудники осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами, цифровыми системами и другими современными технологиями.

Одновременно большое внимание уделяем коммуникациям. Казахстан становится все более открытой страной, ежегодно растет поток иностранных туристов. Поэтому для современного сотрудника полиции важны навыки общения, знание иностранных языков.

Продолжаем обучать личный состав и языку жестов, чтобы каждый гражданин мог получить помощь независимо от жизненных обстоятельств.

Безусловно, физическая подготовка остается обязательным требованием. Здесь акцент сделан на прикладных видах спорта, которые формируют выносливость, дисциплину и готовность действовать в экстремальных ситуациях.

При этом никакие технологии не заменят человеческий опыт. Поэтому особую роль отводим нашим ветеранам. Во всех территориальных подразделениях действуют советы наставников, которые передают молодым сотрудникам профессиональные знания, традиции и ценности службы.

Развиваем и институт наставничества среди действующих сотрудников, когда опытные офицеры помогают молодым коллегам пройти первые этапы службы. Именно так обеспечивается преемственность поколений.

Если говорить о том, каким должен быть современный офицер полиции, то прежде всего это человек с безупречными моральными принципами. Можно освоить технику, изучить законодательство, научиться пользоваться самыми современными цифровыми системами. Но невозможно научить честности, порядочности и справедливости, если этого нет внутри.

Настоящий офицер должен быть профессионалом, который умеет принимать решения в сложных ситуациях, сохранять самообладание, уважительно относиться к людям и при этом оставаться принципиальным в вопросах соблюдения Закона. Он должен быть требовательным прежде всего к самому себе, потому что для многих граждан именно полицейский становится первым представителем государства. Сила офицера полиции не только в погонах, полномочиях или физической подготовке. Его главная сила – в доверии людей. А доверие невозможно заслужить без честности, справедливости, порядочности и уважительного отношения к каждому человеку.

И самое главное – полиция не может существовать отдельно от общества. Закон и Порядок начинаются не с патрульного автомобиля и не с кабинета следователя. Они начинаются с личной ответственности каждого человека. Чем больше в обществе будет уважения к закону и взаимной ответственности, тем сильнее будет наше государство и безопаснее жизнь наших граждан.