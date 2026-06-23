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Общество

Теперь ЭЦП и SMS: казахстанцам усложнили вход в учетные записи

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:16 Фото: pexels
Cегодня, 23 июня 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) обратились с важным обращением к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению, в личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) внедрена двухфакторная аутентификация для повышения уровня безопасности учетных записей пользователей.

"Теперь при авторизации помимо электронной цифровой подписи (ЭЦП) и пароля к ключу необходимо пройти дополнительное подтверждение с помощью одноразового SMS-кода или кода из цифрового документа "Удостоверение личности" в мобильном приложении eGov Mobile".Пресс-служба АО "НИТ"

Стоит отметить, что данный механизм не применяется к нерезидентам Казахстана в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в базе мобильных граждан.

Специалисты объясняют, что дополнительный этап проверки направлен на защиту учетных записей пользователей и предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным.

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О том, как в Казахстане изменят правила оказания услуг связи с 28 июня 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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