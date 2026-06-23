Что грозит казахстанцам за неуплату налога на дорогостоящую недвижимость

Руководитель Управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ РК Гульмира Смагулова 23 июня 2026 года разъяснила, какие меры будут применяться к владельцам роскошной недвижимости в случае несвоевременной уплаты налога, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдельной ответственности за неуплату налога на роскошь не предусмотрено. Как пояснила спикер, в данном случае действуют общие нормы налогового законодательства, согласно которым владельцы имущества обязаны уплатить начисленный налог на имущество до 1 октября.

"Если после 1 октября человек не платит, возникает недоимка и начисляется пеня. Соответственно, в течение 20 календарных дней после 1 октября мы вручаем уведомление о наличии задолженности. У человека есть месяц на его исполнение, при этом пеня продолжает начисляться. Если по истечении 30 календарных дней человек не погашает задолженность, мы формируем налоговый приказ, который вручается через кабинет налогоплательщика, через eGov либо на руки или заказным письмом. Если человек в течение 5 рабочих дней не оплачивает налог на имущество, то этот налоговый приказ направляется на принудительное исполнение в систему исполнительного производства. То есть он поступает в палату частных судебных исполнителей, и далее уже действует общий порядок взыскания", – озвучила она.

Спикер напомнила, что уже второй год работает норма по упрощенному порядку исполнительного производства.

"Если сумма налоговой задолженности меньше 20 МРП, то там срабатывает система упрощенного исполнительного производства. Есть определенные процедуры – это закрываются счета в банках, приостанавливается реализация такого имущества. Если сумма больше 20 МРП, то передается уже частным судебным исполнителям, там тоже процедура определенная. Точно так же закрываются счета, приостанавливаются расходные операции на счетах налогоплательщиков. Если сумма налоговой должности больше 40 МРП, то ЧСИ вправе приостановить его выезд из Казахстана", – сказала спикер.

Ранее стало известно, как в Казахстане будут начислять налог на элитную недвижимость.