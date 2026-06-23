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Общество

Когда начнут начислять налог на роскошь для владельцев недвижимости

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Руководитель Управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ РК Гульмира Смагулова 23 июня 2026 года разъяснила, когда в Казахстане начнет действовать налог на дорогостоящую недвижимость и кого коснутся новые правила, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что начисления по налогу на имущество уже отражаются в лицевых счетах, и в ближайшее время многие казахстанцы смогут увидеть их в банковских приложениях и сервисе E-Azamat. Срок уплаты – 1 октября.

"Несмотря на то, что норма о налогообложении дорогостоящей недвижимости предусмотрена новым Налоговым кодексом и вступила в силу с 2026 года, фактически налог на роскошь в этом году уплачиваться не будет. Это связано с тем, что налог на имущество начисляется по итогам прошедшего года. Таким образом, впервые данная норма начнет применяться в 2027 году при расчете налога за 2026 год. Предельная совокупная стоимость у физлица превысит 450 млн тенге. Если будет равна 450 млн тенге, то эти нормы не вступают в силу, если больше хоть на 1 тенге, то нормы заработают. Для целей налога на имущество оценку нам производит "Госкорпорация для граждан", – сообщила Гульмира Смагулова.

В качестве примера спикер привела Астану и города республиканского значения, где для расчета налога стоимость одного квадратного метра составляет 60 тыс. тенге. Она подчеркнула, что речь идет не о рыночной цене недвижимости, а об оценочной стоимости, которую определяет "Госкорпорация для граждан". Поэтому рост цен на рынке жилья сам по себе не означает, что объект автоматически попадет под действие налога на роскошь.

"Что у нас учитывается? Это 60 тыс. за 1 кв. м. Учитываются материал стен, этажность, угловая квартира или нет, где находится ЖК, развитость инфраструктуры. Есть коэффициенты зонирования. К примеру, в Астане шесть зон, и есть коэффициент изменения МРП", – дополнила она.

Ранее мы писали, что изменится в Налоговом кодексе с 1 июля 2026 года.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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