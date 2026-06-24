"Казахмыс" внедрил цифровую систему безопасности на руднике "Жомарт"

В ходе рабочей поездки на рудник "Жомарт" исполняющему обязанности зампредседателя правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Мукану Унгитбаеву представили результаты реализации программы по повышению промышленной безопасности и развитию системы производственного контроля, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день выполнено 39 из 45 мероприятий, предусмотренных программой, уже интегрированных в постоянную производственную деятельность, остальные находятся на завершающем этапе реализации. Общий объем инвестиций в повышение уровня безопасности и развитие рудника превысил 2,7 млрд тенге.

Одним из ключевых направлений стала научно-исследовательская работа, организованная с привлечением ведущих профильных организаций Казахстана и стран СНГ. В 2025-2026 годах проведено восемь комплексных исследований, посвященных изучению газового режима месторождения, гидрогеологических условий, вентиляции и удароопасности массива горных пород. Полученные результаты легли в основу дополнительных мер контроля и профилактики производственных рисков, реализуемых на предприятии.