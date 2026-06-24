Очень сильная жара до +42°С и ливни: Казахстан ждут погодные качели из-за воздушных масс из Ашхабада

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня – 25, 26 и 27 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в стране ожидаются погодные качели.

"Погоду в Казахстане будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики уточнили, что сильные дожди прогнозируются:

25 июня – на северо-западе, севере,

– на северо-западе, севере, 25-26 июня – на востоке,

– на востоке, 26-27 июня – на западе, северо-западе.

Есть и хорошие новости – в некоторых частях Казахстана ожидается долгожданный спад изнуряющей жары.

"Ожидается спад сильной жары в северо-западных, северных и в центральных районах страны до +23+28°С тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом зной никто не отменял, и прогнозируется он из-за воздушных масс, которые придут в Казахстан из районов столицы Туркменистана.

"На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы из районов Ашхабада, сохраняя жару +33+38°С, а в отдельных районах и очень сильную жару до +40+42°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Астане побит температурный рекорд, державшийся 85 лет.