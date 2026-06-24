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Общество

Очень сильная жара до +42°С и ливни: Казахстан ждут погодные качели из-за воздушных масс из Ашхабада

поле, лошади, палящее солнце, тучи, дожди, ливни, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:55 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня – 25, 26 и 27 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в стране ожидаются погодные качели.

"Погоду в Казахстане будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики уточнили, что сильные дожди прогнозируются:

  • 25 июня – на северо-западе, севере,
  • 25-26 июня – на востоке,
  • 26-27 июня – на западе, северо-западе.

Есть и хорошие новости – в некоторых частях Казахстана ожидается долгожданный спад изнуряющей жары.

"Ожидается спад сильной жары в северо-западных, северных и в центральных районах страны до +23+28°С тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом зной никто не отменял, и прогнозируется он из-за воздушных масс, которые придут в Казахстан из районов столицы Туркменистана.

"На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы из районов Ашхабада, сохраняя жару +33+38°С, а в отдельных районах и очень сильную жару до +40+42°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Астане побит температурный рекорд, державшийся 85 лет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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