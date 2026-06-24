Кафе и рестораны Шымкента обязали убрать рекламу кальянов
В соответствии со статьей 13 закона РК "О рекламе" запрещается прямая и косвенная реклама табака для кальяна, кальянных смесей и табачных изделий.
Требования закона распространяются не только на средства массовой информации, но и на рекламные материалы, размещаемые на интернет-платформах.
Размещение в социальных сетях фотографий и видеороликов с кальянами, публикация призывов к их употреблению, специальных предложений, скидок и акций, а также продвижение кальянной продукции посредством меню, баннеров и наружной рекламы противоречит требованиям законодательства.
Публикации с изображением кальяна и надписями "кальян в наличии", "новые вкусы", "кальян в подарок", "акция", "скидка" и иными формулировками, направленными на привлечение клиентов и стимулирование интереса, могут быть расценены как косвенная реклама запрещенной продукции.
Нарушение законодательства о рекламе влечет административную ответственность по статье 455 Кодекса РК об административных правонарушениях.
При выявлении нарушения распространение и размещение незаконной рекламы должно быть незамедлительно прекращено.
Владельцам объектов общественного питания и развлекательных заведений необходимо:
- удалить рекламу кальяна со страниц в социальных сетях;
- убрать соответствующие сведения из меню, баннеров и рекламных конструкций;
- не допускать размещения скрытой рекламы через блогеров и иных лиц;
- обеспечить постоянный контроль за содержанием интернет-страниц заведения.
Прокуратурой города совместно с уполномоченными органами будет продолжен мониторинг интернет-пространства.
В отношении предпринимателей, игнорирующих требования законодательства, будут приняты предусмотренные законом меры. Предупреждаем, реклама кальяна – не способ продвижения бизнеса, а нарушение закона.