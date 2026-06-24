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Общество

Кафе и рестораны Шымкента обязали убрать рекламу кальянов

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:01 Фото: unsplash
В Шымкенте усилена работа по пресечению незаконной рекламы кальянной продукции в социальных сетях и на интернет-ресурсах, сообщает Zakon.kz.

В соответствии со статьей 13 закона РК "О рекламе" запрещается прямая и косвенная реклама табака для кальяна, кальянных смесей и табачных изделий.

Требования закона распространяются не только на средства массовой информации, но и на рекламные материалы, размещаемые на интернет-платформах.

Размещение в социальных сетях фотографий и видеороликов с кальянами, публикация призывов к их употреблению, специальных предложений, скидок и акций, а также продвижение кальянной продукции посредством меню, баннеров и наружной рекламы противоречит требованиям законодательства.

Публикации с изображением кальяна и надписями "кальян в наличии", "новые вкусы", "кальян в подарок", "акция", "скидка" и иными формулировками, направленными на привлечение клиентов и стимулирование интереса, могут быть расценены как косвенная реклама запрещенной продукции.

Нарушение законодательства о рекламе влечет административную ответственность по статье 455 Кодекса РК об административных правонарушениях.

При выявлении нарушения распространение и размещение незаконной рекламы должно быть незамедлительно прекращено.

объявление, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:01

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Владельцам объектов общественного питания и развлекательных заведений необходимо:

  • удалить рекламу кальяна со страниц в социальных сетях;
  • убрать соответствующие сведения из меню, баннеров и рекламных конструкций;
  • не допускать размещения скрытой рекламы через блогеров и иных лиц;
  • обеспечить постоянный контроль за содержанием интернет-страниц заведения.

Прокуратурой города совместно с уполномоченными органами будет продолжен мониторинг интернет-пространства.

В отношении предпринимателей, игнорирующих требования законодательства, будут приняты предусмотренные законом меры. Предупреждаем, реклама кальяна – не способ продвижения бизнеса, а нарушение закона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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