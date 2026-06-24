Почему в Казахстане массово блокируют объявления об аренде жилья

С началом лета и школьных каникул выросло количество случаев интернет-мошенничества, связанных с размещением фиктивных объявлений о посуточной аренде жилья, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июня 2026 года предупредили в прокуратуре Алматинской области, которая уже заблокировала свыше 500 фейковых объявлений

"Злоумышленники размещают привлекательные объявления с фотографиями квартир и домов по заниженным ценам, после чего под различными предлогами требуют внесения предоплаты. Получив денежные средства, мошенники прекращают общение либо выясняется, что указанного жилья вовсе не существует", – рассказали в надзорном органе.

За 5 месяцев текущего года по стране зарегистрировано свыше 1700 уголовных правонарушений, связанных с оказанием несуществующих услуг, из которых 130 совершены в Алматинской области.

Прокуратура Алматинской области призывает жителей и гостей региона соблюдать бдительность при бронировании жилья через интернет.

В Министерстве внутренних дел казахстанцев ранее предупредили об участившихся случаях мошенничества при перевозке автомобилей и различных грузов через логистические платформы.