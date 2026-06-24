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Общество

Почему в Казахстане массово блокируют объявления об аренде жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:27 Фото: freepik
С началом лета и школьных каникул выросло количество случаев интернет-мошенничества, связанных с размещением фиктивных объявлений о посуточной аренде жилья, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июня 2026 года предупредили в прокуратуре Алматинской области, которая уже заблокировала свыше 500 фейковых объявлений

"Злоумышленники размещают привлекательные объявления с фотографиями квартир и домов по заниженным ценам, после чего под различными предлогами требуют внесения предоплаты. Получив денежные средства, мошенники прекращают общение либо выясняется, что указанного жилья вовсе не существует", – рассказали в надзорном органе.

За 5 месяцев текущего года по стране зарегистрировано свыше 1700 уголовных правонарушений, связанных с оказанием несуществующих услуг, из которых 130 совершены в Алматинской области.

Прокуратура Алматинской области призывает жителей и гостей региона соблюдать бдительность при бронировании жилья через интернет.

В Министерстве внутренних дел казахстанцев ранее предупредили об участившихся случаях мошенничества при перевозке автомобилей и различных грузов через логистические платформы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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