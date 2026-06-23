Мошенники освоили логистические платформы при перевозке казахстанцами машин и грузов

Участились случаи мошенничества при перевозке автомобилей и различных грузов через логистические платформы "Della" и "Fa-Fa.kz", сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Казахстана, чаще всего объявления о перевозке автомобилей и грузов размещаются для доставки из города Алматы и Алматинской области в другие регионы страны. После публикации объявления мошенники связываются с заказчиками и водителями автовозов через мессенджер WhatsApp.

"Заказчикам они представляются организаторами перевозки либо водителями, а водителям – заказчиками груза. Войдя в доверие к обеим сторонам, злоумышленники договариваются об условиях перевозки. В дальнейшем, после выезда транспортного средства из Алматы, мошенники организуют перегрузку похищенного автомобиля или груза и распоряжаются им по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

К примеру, 7 июня в полицию обратился житель города Алматы с заявлением о хищении его дорогостоящего автомобиля. Двумя днями ранее неизвестные лица путем обмана завладели транспортным средством, причинив ущерб на сумму 60 млн тенге.

"Благодаря своевременно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками полиции похищенный автомобиль был обнаружен и возвращен законному владельцу. По подозрению в совершении преступления задержаны трое исполнителей. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные соучастники", – рассказали в МВД.

В целях предотвращения подобных преступлений МВД рекомендует гражданам:

внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;

сверять номер телефона перевозчика с номером, указанным в объявлении;

заранее лично обсуждать маршрут следования и конечный пункт доставки;

самостоятельно изучать отзывы о перевозчике и водителе в интернете.

При возникновении сомнений, обнаружении несоответствий в документах или иных подозрительных обстоятельств рекомендуется отказаться от услуг перевозчика и незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение криминальной полиции.

"Своевременная бдительность и обращение в полицию помогут предотвратить преступления и привлечь виновных к ответственности", – предупредили в ведомстве.

Также в МВД объяснили, когда за закрытое лицо можно получить штраф в Казахстане.