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Общество

Водители получают SMS о долгах за платные дороги: в полиции Казахстана сделали важное предупреждение

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:52 Фото: pexels
Сегодня, 24 июня 2026 года, в Департаменте полиции (ДП) области Абай сделали важное предупреждение для водителей, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Мошенники рассылают водителям ложные SMS-сообщения о якобы имеющейся задолженности за платные дороги. Сообщения приходят не от официальных организаций, а с неизвестных номеров. Внутри содержится подозрительная ссылка, по которой требуют "произвести оплату" или ввести личные данные".

Также казахстанцам показали, как выглядят SMS.

SMS от мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:52

Фото: Telegram/dp_abai

"Эти ссылки не имеют никакого отношения к KazToll или другим официальным дорожным службам. Мошенники пытаются получить данные банковских карт, SMS-коды и другую личную информацию через поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы", – заявили в пресс-службе ДП области Абай.

Стражи порядка подчеркнули, что официальные организации никогда не отправляют SMS с неизвестных номеров и не требуют немедленной оплаты по подозрительным ссылкам.

Казахстанцев, которые получили такое сообщение, призвали:

  • не доверять SMS с неизвестного номера;
  • не открывать ссылку;
  • не вводить никакие личные данные;
  • удалить сообщение и заблокировать номер.
инфографика, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:52

Фото: Telegram/dp_abai

"Вывод: неизвестный номер + подозрительная ссылка + сообщение о "задолженности" = 100% мошенничество", – заключили в пресс-службе ДП области Абай.

Ранее мы писали о сотруднике одного из вузов Астаны, который обманул 18 абитуриентов и поплатился свободой. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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