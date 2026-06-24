Опубликовано штормовое предупреждение на 25 июня

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 25 июня 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях – сильной жаре, ветре, пожарной опасности, грозе. Предупреждение объявлено в Астане, Алматы и во всех 17 областях РК, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке области области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган ожидаются днем небольшой дождь, гроза.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, на востоке области временами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган утром и днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Конаев ожидается ветер западный, временами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер западный, днем на западе, юге области 15-20 порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юго-западе, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанай утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, град. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем дождь, гроза, на севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловск ожидаются дождь, гроза, град, днем шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15 м/с. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актобе ожидается временами дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, на севере, востоке области сильный дождь, шквал. Ветер западный, юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью на западе области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау временами ожидаются дождь, гроза. Ночью ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили, что в четверг Казахстан накроет циклон: пройдут дожди с грозами, местами возможны град и шквалистый ветер.