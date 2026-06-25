Что скрывает озеро Кольсай: дайвер показал подводный мир знаменитой достопримечательности

Инструктор по дайвингу Василий Калашников продолжает раскрывать тайны подводного мира Казахстана, демонстрируя его уникальные достопримечательности, сообщает Zakon.kz.

24 июня 2026 года специалист показал, что можно увидеть под водой в озере Кольсай.

Калашников поясняет, что в отличие от озера Каинды деревья в основном все лежат у берегов. Это деревья, которые упали от старости, ветров или оползней.

"На некоторых даже сохранилась хвоя. Значит, лежат они сравнительно недавно. Есть в этом хаосе поваленных деревьев какая-то своя особая красота. Видимость была не более 5-7 метров, температура воды 7°С". Василий Калашников

Кольсайские озера – это знаменитый каскад из трех высокогорных водоемов, расположенный в Алматинской области Казахстана в 300 км от Алматы. Озера находятся на территории одноименного государственного национального парка, включенного во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Они образовались в результате тектонических сдвигов и оползней в ущелье реки Кольсай. Вода в них проточная, кристально чистая, но очень холодная (даже летом около +6+10°C). Купание во всех озерах строго запрещено.

10 июня дайвер демонстрировал редкое видео 2023 года. На нем был показан затопленный лес Каинды.