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Общество

Что скрывает озеро Кольсай: дайвер показал подводный мир знаменитой достопримечательности

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:54 Фото: pexels
Инструктор по дайвингу Василий Калашников продолжает раскрывать тайны подводного мира Казахстана, демонстрируя его уникальные достопримечательности, сообщает Zakon.kz.

24 июня 2026 года специалист показал, что можно увидеть под водой в озере Кольсай.

Калашников поясняет, что в отличие от озера Каинды деревья в основном все лежат у берегов. Это деревья, которые упали от старости, ветров или оползней.

"На некоторых даже сохранилась хвоя. Значит, лежат они сравнительно недавно. Есть в этом хаосе поваленных деревьев какая-то своя особая красота. Видимость была не более 5-7 метров, температура воды 7°С".Василий Калашников

Кольсайские озера – это знаменитый каскад из трех высокогорных водоемов, расположенный в Алматинской области Казахстана в 300 км от Алматы. Озера находятся на территории одноименного государственного национального парка, включенного во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Они образовались в результате тектонических сдвигов и оползней в ущелье реки Кольсай. Вода в них проточная, кристально чистая, но очень холодная (даже летом около +6+10°C). Купание во всех озерах строго запрещено.

10 июня дайвер демонстрировал редкое видео 2023 года. На нем был показан затопленный лес Каинды.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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