Увеличилось количество абитуриентов, которым аннулировали результаты основного ЕНТ
По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ (10 мая) тестирование прошли около 340 тыс. раз:
- 73% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
- 27% – на русском языке,
- 522 раз – на английском языке.
"По итогам седьмой недели 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области".Пресс-служба МНВО РК
Отмечается, что за семь недель проведения ЕНТ выявлено 715 нарушений правил:
- 422 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов.
- Еще 286 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
- После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.
Факты выявления подставных лиц отсутствуют.
В Миннауки и высшего образования РК напомнили, что абитуриенты имеют право подать:
- апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования;
- апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.
Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.
Уточняется, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.
"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы".Пресс-служба МНВО РК
Также в ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ приняли участие 765 абитуриентов с ООП.
"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений".Пресс-служба МНВО РК
22 июня 2026 года стало известно, что после проверки видеозаписей аннулированы результаты 1 человека, который нарушил правила тестирования. Подробнее о промежуточных итогах основного ЕНТ за шесть недель можете ознакомиться здесь.