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Общество

Увеличилось количество абитуриентов, которым аннулировали результаты основного ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
Промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ) сегодня, 29 июня 2026 года, предоставили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ (10 мая) тестирование прошли около 340 тыс. раз:

  • 73% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
  • 27% – на русском языке,
  • 522 раз – на английском языке.
"По итогам седьмой недели 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области".Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что за семь недель проведения ЕНТ выявлено 715 нарушений правил:

  • 422 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов.
  • Еще 286 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
  • После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

В Миннауки и высшего образования РК напомнили, что абитуриенты имеют право подать:

  • апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования;
  • апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.

Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

Уточняется, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы".Пресс-служба МНВО РК

Также в ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ приняли участие 765 абитуриентов с ООП.

"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений".Пресс-служба МНВО РК

22 июня 2026 года стало известно, что после проверки видеозаписей аннулированы результаты 1 человека, который нарушил правила тестирования. Подробнее о промежуточных итогах основного ЕНТ за шесть недель можете ознакомиться здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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