Увеличилось количество абитуриентов, которым аннулировали результаты основного ЕНТ

Промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ) сегодня, 29 июня 2026 года, предоставили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ (10 мая) тестирование прошли около 340 тыс. раз:

73% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,

27% – на русском языке,

522 раз – на английском языке.

"По итогам седьмой недели 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области". Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что за семь недель проведения ЕНТ выявлено 715 нарушений правил:

422 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов.

Еще 286 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

В Миннауки и высшего образования РК напомнили, что абитуриенты имеют право подать:

апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования;

апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.

Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

Уточняется, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы". Пресс-служба МНВО РК

Также в ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ приняли участие 765 абитуриентов с ООП.

"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений". Пресс-служба МНВО РК

22 июня 2026 года стало известно, что после проверки видеозаписей аннулированы результаты 1 человека, который нарушил правила тестирования. Подробнее о промежуточных итогах основного ЕНТ за шесть недель можете ознакомиться здесь.