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События

Тоннель под границей и подпольный завод: раскрыты невероятные масштабы вывоза бензина из Казахстана

НПЗ, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:16 Фото: АФМ РК
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 25 июня 2026 года рассказали о работе по пресечению незаконного вывоза топлива из страны, сообщает Zakon.kz.

С начала года ведомством совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Пограничной службой пресечено 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Начато восемь досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов.

"Так, в Мангистауской области выявлена деятельность нелегального мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тыс. тонн неучтенной нефти. Производимая продукция экспортировалась за рубеж под видом мазута", – рассказали в АФМ.

А в Туркестанской области пресекли деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Узбекистан через специально оборудованный тоннель под государственной границей. По данному делу виновные осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Кроме того, окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан. Общий объем незаконно экспортированного топлива превысил 190 тыс. тонн на сумму 37 млрд тенге.

При очередной попытке вывоза на станции "Турксиб" задержали восемь цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.

В МВД ранее рассказали о других способах, к которым прибегают ради вывоза из страны бензина.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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