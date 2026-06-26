Требования к клиникам по пластической хирургии могут ужесточить в Казахстане

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказал о возможности пересмотра требований к клиникам по пластической хирургии после смерти пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что идут проверки.

"По ряду из них предварительные результаты мы получаем. Конечно, большое количество, к сожалению, было нарушений со стороны медицинских организаций – отсутствие необходимых документов, сертификатов специалистов, неполноценное использование анестезиологического пособия. По результатам проверки все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Они все отстранены", – сказал первый вице-министр здравоохранения.

Он пояснил, что вопрос лишения лицензии будет решаться через суд.

"Мы обязательно будем ужесточать сферу, усиливать контроль, тем более есть поручение – контроль всех организаций, которые проводят пластические операции", – резюмировал Султангазиев.

15 мая 2026 года в частной клинике в Алматы умерла 53-летняя Сауле Базархан. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса – Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила.

20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги.

21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.