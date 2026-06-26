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Общество

Как в Казахстане будут поддерживать работающих подростков

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 14:59 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 июня 2026 года в кулуарах правительства рассказал, какие дополнительные меры защиты трудовых прав молодых работников планируется внедрить, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, как министр относится к тому, что многие дети уже в раннем возрасте вынуждены работать, в том числе курьерами, и какие эмоции это у него вызывает.

"Я, как министр и как отец четырех детей, конечно, сопереживаю нашим молодым гражданам. У меня тоже есть дети, и двое моих уже самостоятельно работают. Они уже отучились, только начинают свой трудовой путь. Конечно, я переживаю за них. Поэтому по нашим молодым гражданам, как я уже выступал на заседании правительства, мы будем повышать требования к работодателям. У нас очень много молодых граждан работают, например, официантами в ресторанах. Там мы будем внедрять отдельные шаблоны трудовых договоров, где будут предусмотрены, в том числе, доплаты за работу в ночное время и другие условия. Это все у нас прорабатывается", – озвучил Аскарбек Ертаев.

По его словам, в сфере услуг точно так же будут пересматривать трудовые договоры для молодых граждан.

"Получится так, что в определенных чувствительных сферах в ближайшее время появятся индивидуальные трудовые договоры с особыми условиями. Именно наши молодые граждане дали толчок к рассмотрению этого вопроса. Я выступал на заседании правительства и говорил, что у нас уже работают 500 тыс. молодых граждан. Мы будем следить за этой ситуацией. И там, где будет выявлено, что с работником не заключен трудовой договор, инспекция труда будет незамедлительно принимать меры административной ответственности", – продолжил министр.

Журналисты также уточнили, планируется ли оказывать дополнительную поддержку подросткам, которые в период летних каникул предпочитают трудовую занятость отдыху.

Он отметил, что государство намерено стимулировать молодых граждан к трудоустройству по востребованным на рынке труда специальностям. При этом, по его словам, в настоящее время также рассматриваются дополнительные меры их поддержки.

"Само собой, конечно, мы будем мотивировать именно тех граждан, которые будут переходить на работу, востребованную работодателями. Поддержка рассматривается. В целом для молодых граждан сейчас будет меняться ряд норм Трудового кодекса. То есть мы будем повышать требования к работодателям. Если молодой человек приступил к работе, это ведь его первое трудовое начинание, ему необходимо обеспечить наставничество. Институт наставничества у нас где-то есть, в каких-то отраслях, а где-то отсутствует. Поэтому, во-первых, мы будем внедрять институт наставничества. Во-вторых, будет обязательным заключение трудовых договоров, чтобы были все социальные отчисления, заработная плата, отпускные и другие социальные выплаты должны выплачиваться в полном объеме", – заявил министр.

Он добавил, что работа над соответствующими изменениями уже началась, а пакет поправок планируется представить в Парламент к осени.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал об обсуждении реформирования пенсионной системы.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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