Рейтинговые услуги станут доступны МСБ

Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили закон "О кредитной рейтинговой деятельности" и сопутствующий документ, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Сергей Карплюк, одной из ключевых задач закона является создание надлежащих условий для деятельности локальных рейтинговых агентств.

"Кредитные рейтинги широко используются инвесторами, банками и финансовыми регуляторами при оценке кредитного риска и принятии инвестиционных решений. В настоящее время на отечественном рынке кредитные рейтинги в основном имеют крупные компании – банки, страховые компании и квазигосударственный сектор. Средний бизнес имеет ограниченный доступ к рейтинговым услугам в силу их высокой стоимости", – сказал Карплюк.

Он считает, что создание отечественной рейтинговой инфраструктуры позволит снизить стоимость рейтинговых услуг, что повысит их доступность для широкого круга компаний, особенно малого и среднего бизнеса. Кроме того, наличие собственной рейтинговой системы снижает зависимость от внешних источников оценки кредитных рисков и повышает устойчивость финансовой системы.

"В этих целях законом устанавливаются принципы регулирования деятельности и классификация кредитных рейтинговых агентств. Также регламентируются требования в отношении корпоративного управления кредитных рейтинговых агентств, управления конфликтами интересов, раскрытия информации, организации систем внутреннего контроля и рейтинговой деятельности. Законом предусматривается создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого будет являться Национальный Банк. Так же регламентируется размер и структура собственного капитала казахстанского рейтингового агентства", – сообщил Карплюк.

Уполномоченный орган в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка наделяется соответствующими полномочиями по регулированию рейтинговой деятельности.

Ожидается, что закон даст толчок для дальнейшего развития финансового рынка и расширения доступа бизнеса к инвестиционным ресурсам.

Сопутствующим законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов" вносятся изменения в 5 кодексов и 26 законов.

Ранее мы писали, что государственный надзор за рейтинговой деятельностью установят в Казахстане.