Президент особо отметил 106-летнюю легенду казахстанского телевидения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 25 июня 2026 года на церемонии награждения работников средств массовой информации, поблагодарил СМИ за деятельное участие в построении Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент, обращаясь к участникам церемонии, заявил:

"Вы способствуете укоренению в обществе принципов "Закон и Порядок", "Адал азамат", а также популяризации концепции "Таза Қазақстан". Тем самым вы вносите существенную лепту в обновление образа жизни и сознания нашего народа. Уверен, что и в дальнейшем специалисты информационной сферы продолжат с высокой самоотдачей трудиться во благо страны".

Глава государства сообщил, что сегодня подписал указ о награждении лучших специалистов медиасферы высокими государственными наградами за значительный вклад в развитие журналистики и телевидения РК.

"Среди награжденных есть и ветераны отрасли, посвятившие всю свою сознательную жизнь информационной сфере. В этом контексте мне хочется особо отметить Зулкию Жуматову – одного из первых профессионалов национального телевидения, знаменитого диктора, которая вела самый первый эфир на казахском языке. Наш народ с особым почтением относится к легенде журналистики, которая отметила уже 106-й день рождения. Поэтому я принял решение о награждении Зулкии Мукановны орденом "Құрмет". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в "зале также присутствуют признанные специалисты, которые своими усилиями повышают престиж отечественных медиа".

"В их числе такие известные журналисты, как Ертай Ашыкбаев, Татьяна Корецкая, Кайрат Мусакулов, Кымбат Досжан, на которых равняется молодое поколение представителей прессы", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации.

Также президент заявил, что классическим СМИ рано говорить о "закате".