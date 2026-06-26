Новые трассы и ремонт старых: какие дороги изменятся в Казахстане

В Казахстане стартовала масштабную модернизацию автодорог, сообщает Zakon.kz.

Больше 11 тыс. км автодорог отремонтируют в Казахстане, передает "24KZ". Из них почти 9 тыс. км – это трассы республиканского значения.

"Масштабная модернизация дорожной сети проводится в рамках трехлетнего плана развития отрасли", – говорится в репортаже.

Работы включают:

реконструкцию международных транспортных коридоров;

строительство новых магистралей;

капитальный и средний ремонт автодорог.

Сейчас ремонтные работы ведутся на 126 участках общей протяженностью 4 тыс. км. В числе ключевых направлений маршруты: Жезказган – Петропавловск, Алматы – Шелек – Хоргос, Атырау – Уральск и Жанаозен – Кендирли – граница Туркменистана.

В Казахстане внесены изменения в нормативные документы по среднему ремонту автомобильных дорог. 25 июня в пресс-службе Министерства транспорта подробно объяснили, что изменения предусматривают расширение применения технологии холодного ресайклирования, а также альтернативных конструкций дорожных одежд на дорогах с низкой интенсивностью движения.