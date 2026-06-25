Асфальт нужен не везде: Казахстан меняет подход к ремонту дорог
В пресс-службе Министерства транспорта сегодня, 25 июня 2026 года, подробно объяснили, что изменения предусматривают расширение применения технологии холодного ресайклирования, а также альтернативных конструкций дорожных одежд на дорогах с низкой интенсивностью движения.
Так, на сегодняшний день значительная часть местной дорожной сети обслуживает небольшие населенные пункты, где интенсивность движения составляет менее 200 автомобилей в сутки.
При таких нагрузках устройство дорогостоящего асфальтобетонного покрытия зачастую является экономически необоснованным.
Для сравнения, стоимость устройства асфальтобетонного покрытия может превышать стоимость покрытия переходного типа в 1,5-3 раза, при этом фактическая транспортная нагрузка на отдельных сельских дорогах не требует применения капитальных конструкций.
"В этой связи новые нормы предусматривают возможность применения щебеночных, гравийных покрытий, технологий стабилизации грунтов и иных альтернативных конструкций дорожной одежды без изменения технической категории дороги".Пресс-служба Министерства транспорта РК
При этом, подчеркнули в министерстве, изменения не распространяются на международные транспортные коридоры, подъезды к стратегическим объектам, объектам здравоохранения, образования, жизнеобеспечения и иным социально значимым объектам.
Кроме того, расширены возможности применения технологии холодного ресайклирования.
Если ранее полученный материал использовался преимущественно для устройства основания дорожной одежды, то теперь нормативно закреплена возможность его использования в более широком спектре ремонтных решений.
"Применение холодного ресайклирования позволяет повторно использовать до 100% существующих материалов дорожной одежды, сократить потребление новых инертных материалов и битума, а также снизить стоимость ремонтных работ на 20-40% в зависимости от проектных решений".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Отдельной новеллой стало создание нормативной возможности перевода грунтовых дорог в щебеночные и гравийные покрытия, а также применение улучшенных грунтов с использованием стабилизаторов.
Это, как уверяют специалисты, позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность сельских населенных пунктов при рациональном использовании бюджетных средств.
20 июня 2026 года сообщалось, что дорожники приступили к ремонту 40-километрового участка автодороги между Изимбетом и Эмбой.