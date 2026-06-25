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Технологии

Асфальт нужен не везде: Казахстан меняет подход к ремонту дорог

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:09 Фото: primeminister.kz
В Казахстане внесены изменения в нормативные документы по среднему ремонту автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства транспорта сегодня, 25 июня 2026 года, подробно объяснили, что изменения предусматривают расширение применения технологии холодного ресайклирования, а также альтернативных конструкций дорожных одежд на дорогах с низкой интенсивностью движения.

Так, на сегодняшний день значительная часть местной дорожной сети обслуживает небольшие населенные пункты, где интенсивность движения составляет менее 200 автомобилей в сутки.

При таких нагрузках устройство дорогостоящего асфальтобетонного покрытия зачастую является экономически необоснованным.

Для сравнения, стоимость устройства асфальтобетонного покрытия может превышать стоимость покрытия переходного типа в 1,5-3 раза, при этом фактическая транспортная нагрузка на отдельных сельских дорогах не требует применения капитальных конструкций.

"В этой связи новые нормы предусматривают возможность применения щебеночных, гравийных покрытий, технологий стабилизации грунтов и иных альтернативных конструкций дорожной одежды без изменения технической категории дороги".Пресс-служба Министерства транспорта РК

При этом, подчеркнули в министерстве, изменения не распространяются на международные транспортные коридоры, подъезды к стратегическим объектам, объектам здравоохранения, образования, жизнеобеспечения и иным социально значимым объектам.

Кроме того, расширены возможности применения технологии холодного ресайклирования.

Если ранее полученный материал использовался преимущественно для устройства основания дорожной одежды, то теперь нормативно закреплена возможность его использования в более широком спектре ремонтных решений.

"Применение холодного ресайклирования позволяет повторно использовать до 100% существующих материалов дорожной одежды, сократить потребление новых инертных материалов и битума, а также снизить стоимость ремонтных работ на 20-40% в зависимости от проектных решений".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Отдельной новеллой стало создание нормативной возможности перевода грунтовых дорог в щебеночные и гравийные покрытия, а также применение улучшенных грунтов с использованием стабилизаторов.

Это, как уверяют специалисты, позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность сельских населенных пунктов при рациональном использовании бюджетных средств.

20 июня 2026 года сообщалось, что дорожники приступили к ремонту 40-километрового участка автодороги между Изимбетом и Эмбой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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