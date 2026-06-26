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Общество

Безработным будут платить до 125 тысяч тенге в Казахстане: названо условие

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 09:32 Фото: pexels
Сегодня, 26 июня 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана объявили хорошую новость про бесплатное обучение и выплаты до 125 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Касается она безработных граждан.

"Министерство труда и социальной защиты населения РК реализует программу краткосрочного профессионального обучения для безработных граждан. Срок обучения составляет до 6 месяцев", – уточнили в пресс-службе ведомства в пятницу.

В Минтруда отметили, что участникам программы предоставляется государственная поддержка:

  • стипендия (43 574 тенге);
  • компенсация проезда (17 300 тенге) и проживания (до 64 875 тенге);
  • оплата медосмотра.

Таким образом, безработные казахстанцы, участвующие в программе, могут получить до 125 749 тенге (стипендия, проезд, проживание).

"Также обучение возможно непосредственно на рабочем месте у работодателя с выплатой заработной платы в размере 86 500 тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, как добавили в ведомстве, повысить квалификацию можно онлайн на портале Skills.enbek.kz – с начала года этим инструментом воспользовались более 37 тыс. безработных граждан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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