Безработным будут платить до 125 тысяч тенге в Казахстане: названо условие

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Сегодня, 26 июня 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана объявили хорошую новость про бесплатное обучение и выплаты до 125 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Касается она безработных граждан. "Министерство труда и социальной защиты населения РК реализует программу краткосрочного профессионального обучения для безработных граждан. Срок обучения составляет до 6 месяцев", – уточнили в пресс-службе ведомства в пятницу. В Минтруда отметили, что участникам программы предоставляется государственная поддержка: стипендия (43 574 тенге);

компенсация проезда (17 300 тенге) и проживания (до 64 875 тенге);

оплата медосмотра. Таким образом, безработные казахстанцы, участвующие в программе, могут получить до 125 749 тенге (стипендия, проезд, проживание). "Также обучение возможно непосредственно на рабочем месте у работодателя с выплатой заработной платы в размере 86 500 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК Кроме того, как добавили в ведомстве, повысить квалификацию можно онлайн на портале Skills.enbek.kz – с начала года этим инструментом воспользовались более 37 тыс. безработных граждан. Материал по теме Чем закончилась история с девушкой-курьером, работавшей в Алматы с ребенком на руках 24 июня 2026 года в Казахстане уточнили методику определения социального благополучия семьи.

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