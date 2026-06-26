#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Одну из самых загруженных улиц Астаны частично перекроют на три дня

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 09:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Улицу Сыганак – одну из ключевых магистралей левого берега Астаны – частично закроют, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, с 26 по 28 июня 2026 года в городе будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улице Сыганак на участке от моста Арыс (М-3) до улицы Туркестан.

В связи с этим движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

карта города, схема, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 09:12

Фото: gov.kz

Также акимат обращается с просьбой к водителям и пешеходам. Их просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ранее следовало предупреждение к жителям Алматы: там с 25 июня 2026 года в пилотном режиме изменят схему движения на ряде улиц Алмалинского района.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Коммунальная служба, работники коммунальной службы, ремонтные работы, восстановительно-ремонтные работы, восстановительные работы
12:15, 20 июля 2025
Одну из улиц частично перекроют в Астане на пять дней
Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога
16:46, 02 августа 2024
В Алматы на два дня перекроют одну из улиц
Одну из улиц в Алматы частично перекроют
14:25, 27 сентября 2023
Одну из улиц в Алматы частично перекроют
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось расписание матчей КПЛ 20-24 туров
09:57, Сегодня
Появилось расписание матчей КПЛ 20-24 туров
Бакыт Кусакбаева
09:37, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Бахыт Кусакбаева проиграла в 1/8 финала Гран-при в Китае
Гусман Кыргызбаев
09:33, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Гусман Кыргызбаев вышел в четвертьфинал
Талгат Орынбасар
09:30, Сегодня
Топовый казахстанец Орынбасар досрочно проиграл Сталкеру на Grand Prix в Циндао
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: