Одну из самых загруженных улиц Астаны частично перекроют на три дня

Улицу Сыганак – одну из ключевых магистралей левого берега Астаны – частично закроют, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, с 26 по 28 июня 2026 года в городе будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улице Сыганак на участке от моста Арыс (М-3) до улицы Туркестан.

В связи с этим движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Также акимат обращается с просьбой к водителям и пешеходам. Их просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ранее следовало предупреждение к жителям Алматы: там с 25 июня 2026 года в пилотном режиме изменят схему движения на ряде улиц Алмалинского района.