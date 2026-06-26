Одну из самых загруженных улиц Астаны частично перекроют на три дня
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Улицу Сыганак – одну из ключевых магистралей левого берега Астаны – частично закроют, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы столичного акимата, с 26 по 28 июня 2026 года в городе будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улице Сыганак на участке от моста Арыс (М-3) до улицы Туркестан.
В связи с этим движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.
Также акимат обращается с просьбой к водителям и пешеходам. Их просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.
Ранее следовало предупреждение к жителям Алматы: там с 25 июня 2026 года в пилотном режиме изменят схему движения на ряде улиц Алмалинского района.
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