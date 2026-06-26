Град, ливни, ослабление жары и +40°C ударят по Казахстану – прогноз погоды на выходные
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие субботу, воскресенье и понедельник – 27, 28 и 29 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет":
"В предстоящие выходные с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в отдельных районах возможен град, на западе, северо-западе, севере прогнозируются сильные дожди".
Из прогноза следует, что дневная температура воздуха на западе и северо-западе понизится до +18+26°C, на юге ожидается небольшое ослабление жары до +28+38°C, на севере – до +22+30°C.
"В то же время на востоке, северо-востоке, юго-востоке и в центральных регионах Казахстана сохранится жаркая погода, днем воздух прогреется до сильной жары +33+38°C, а в отдельных районах ожидается очень сильная жара +40°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане 26 июня 2026 года ожидается экстремальная погода.
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