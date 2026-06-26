#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Град, ливни, ослабление жары и +40°C ударят по Казахстану – прогноз погоды на выходные

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:11 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие субботу, воскресенье и понедельник – 27, 28 и 29 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"В предстоящие выходные с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в отдельных районах возможен град, на западе, северо-западе, севере прогнозируются сильные дожди".

Из прогноза следует, что дневная температура воздуха на западе и северо-западе понизится до +18+26°C, на юге ожидается небольшое ослабление жары до +28+38°C, на севере – до +22+30°C.

"В то же время на востоке, северо-востоке, юго-востоке и в центральных регионах Казахстана сохранится жаркая погода, днем воздух прогреется до сильной жары +33+38°C, а в отдельных районах ожидается очень сильная жара +40°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане 26 июня 2026 года ожидается экстремальная погода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки
11:21, Сегодня
СОР и СОЧ могут отменить для школьников начальных классов
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
12:54, 19 июня 2026
Казахстан накроет сильная жара до +41°C – опубликован прогноз на выходные
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
18:09, 26 сентября 2024
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:53, Сегодня
Казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан сделали вес перед своими боями на UFC в Баку
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
11:31, Сегодня
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
Гусман Кыргызбаев
11:07, Сегодня
Гусман Кыргызбаев бросил молодого бразильца и вышел в финал Grand Prix в Циндао
Елдос Сметов
10:51, Сегодня
Grand Prix в Циндао: Сметов одолел узбека Кучкарова и поборется за "бронзу" турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: