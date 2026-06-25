Экстремальная погода ожидается в Казахстане в пятницу

В Казахстане на 26 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере области Улытау ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере области порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Карагандинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер восточный, днем порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20, временами 23 м/с. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, туман, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау утром и днем временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области днем порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-41 градус. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-41 градус.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе области дождь, гроза, град, шквал, на севере, востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Астане ночью ожидаются небольшой дождь, гроза. г. Кокшетау: 26 июня днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ранее синоптики сделали предупреждение для жителей Казахстана.