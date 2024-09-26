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Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября

Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 18:09 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 27 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части страны.

"И только на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман. На севере Западно-Казахстанской области ночью заморозки -2°С".РГП "Казгидромет"

При этом, по данным гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской сохранится, на востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

"В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

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