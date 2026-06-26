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Общество

СОР и СОЧ могут отменить для школьников начальных классов

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, как будут проверять знания школьников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что обсуждается вопрос отмены суммативного оценивания за раздел и четверть в школах.

"Данный вопрос поднимался именно со стороны родителей. Сейчас, когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в этот процесс, хотя это процесс контроля качества образования наших детей. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку. Но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальной школе вообще не применяются. Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос их отмены в начальных классах", – заявила министр.

Решение ведомства по данному вопросу она обещает озвучить на традиционной августовской конференции.

Журналисты поинтересовались, чем могут его заменить и вернется ли пятибалльная система оценивания знаний детей.

"Считаю, что пятибалльная система устаревшая. Есть в мире разные системы оценивания – это нужно смотреть на возрастные особенности детей, по усвоению. У нас идет внедрение ИИ – мы вопрос этот анализируем и полноценный ответ предоставим", – резюмировала она.

26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ в Казахстане. Позже депутат Ирина Смирнова заявила, что "должны ответить те, кто вводил эту систему оценивания в школах".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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