В Казахстане хотят ужесточить требования к получателям пособий

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в правительстве 26 июня 2026 года рассказал, что дает оптимизация расходов на социальную сферу, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что в Казахстане большая часть бюджетных расходов уходит в социальную сферу.

"Если брать государственный бюджет в целом – это республиканский и местный бюджеты, то 50,2% расходов – это социальные расходы. Это огромные цифры. Поэтому задача, которую на сегодня мы решаем, – это оптимизация социальных выплат. То есть мы говорим о том, что социальные выплаты должны идти туда, где они нужны. Речь не идет о том, что мы прекращаем выплату социальных выплат. Мы их оптимизируем. Начиная со следующего года порядка 860 млрд тенге в бюджете, как минимум, социальных платежей будут оптимизированы", – сказал он.

По словам зампремьера, средства, которые будут сэкономлены, будут возвращены населению через другие каналы – образование, науку, медицину, спорт, туризм и культуру.

"У нас базовые все выплаты сохраняются, но требования к получателям будут ужесточаться. Вы знаете, у нас население градировано по группам А, B,C, D и E. Требования к категориям А и В – это хорошо обеспеченные люди, к ним требования будут оптимизированы", – указал Жумангарин.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что к обсуждаемым вариантам реформирования пенсионной системы добавилась сингапурская модель.