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Общество

Зачем Казахстану Ормузский пролив

Казахстан, пролив , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 13:56 Фото: wikipedia/Ормузский пролив
Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах правительства 26 июня 2026 года объяснил, для чего Казахстан планирует арендовать участок в иранском порту Бендер-Аббас и какие возможности проект откроет для отечественного экспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, зачем Казахстан планирует арендовать участок в иранском порту Бендер-Аббас у Ормузского пролива, что именно там планируется построить и какую экономическую выгоду это принесет стране.

"Мы планируем построить там терминал для перевалки грузов. Это в порту Бендер-Аббас – 15 гектаров земли. Строительство за счет бюджета не предусмотрено, будут использоваться частные средства. Сейчас, насколько я знаю, соглашение уже находится в завершающей стадии, условия арендной платы уже согласованы. Почему нам это выгодно? Потому что на сегодняшний день мы же говорим, что хотим построить железную дорогу через Афганистан. Но через Иран эта железная дорога уже есть. Она начинается у нас в Актау, потом проходит через Туркменистан. Там есть два пункта перехода: один ближе к Каспийскому морю – называется Этрек, другой чуть дальше – Серахс. Но так или иначе оба пункта перехода приводят к тому, что выходишь на Персидский залив", – озвучил спикер.

Он отметил, что порт Бендер-Аббас, расположенный на побережье Персидского залива, является одним из крупнейших в регионе. По его словам, использование этого порта обеспечит Казахстану прямой выход к мировым морским маршрутам и откроет более удобный доступ к рынкам Индии, Восточной Африки, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Именно в этом, подчеркнул он, заключается основная цель проекта.

Представители СМИ поинтересовались, какие товары Казахстан планирует экспортировать по этому маршруту и будет ли он использоваться преимущественно для поставок нефти или сельскохозяйственной продукции.

"Все. Сейчас из-за санкций, как мы неоднократно пытались снять, это и товары, связанные с энергетикой, запрещены к ввозу и транзиту через Иран. Это металлы, трансформаторы и так далее. Соответственно, мы сейчас надеемся, что после подписания соглашения все это откроется, все станет доступно. Мы сможем поставлять товары и в Иран, и транзитом через Иран за его пределами. Основные санкции против Ирана – американские", – дополнил министр.

По его словам, если вдруг не получится следовать этому плану, тогда рассматриваем запасной вариант – строить дорогу через Афганистан и, соответственно, выходить к глубоководным портам Пакистана.

"Это даже выгоднее, поскольку тогда не нужно проходить через Ормузский пролив. Я вот недавно встречался с министром дорог Ирана. Она сказала, что они практически закончили железную дорогу еще до одного порта – Чабахар. Чабахар находится за Ормузским проливом. Потому что вы видите, что такое Ормузский пролив. Все порты, которые находятся внутри него, при определенных обстоятельствах становятся уязвимыми. Я думаю, что эта ситуация, может быть, в ближайшем будущем не повторится, но, тем не менее, это серьезный для нас предупреждающий звонок. Поэтому и этот вариант мы тоже рассматриваем", – резюмировал Жумангарин.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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