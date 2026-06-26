Реформа пенсий: в Казахстане начали обсуждать еще один вариант

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 июня 2026 года в кулуарах правительства сообщил, что к обсуждаемым вариантам реформирования пенсионной системы добавилась сингапурская модель, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее министр заявлял, что до конца июня планируется определиться с подходами к реформированию пенсионной системы.

"Мы еще обсуждаем, потому что появились дополнительные предложения, сингапурская модель пенсионной системы. На следующей неделе будет обсуждение именно этой модели. Сингапурская модель тоже предусматривает накопление, надо обязательно копить, но есть возможность приобретения жилья. Сейчас мы ожидаем предложения от наших экспертов, как только они поступят, выносим на рабочую группу", – сказал Аскарбек Ертаев.

Он подчеркнул, что окончательный пакет реформ будет сформирован на основе наиболее эффективных предложений, представленных в ходе обсуждения, с учетом поиска сбалансированного решения для дальнейшего развития пенсионной системы.



Журналисты также уточнили, какие еще предложения по реформированию пенсионной системы рассматриваются. В ответ министр сообщил, что в настоящее время обсуждаются модель "4+1" и страховая пенсионная система, при этом вариант с введением требования о 40-летнем трудовом стаже уже снят с рассмотрения.



18 июня 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената рассказал о двух предложенных вариантах реформирования пенсионной системы и о том, какой, по его мнению, выглядит более правильным.



Также на вопрос о сроках проведения пенсионной реформы министр ответил, что до конца года планируется определиться с моделью реформирования и подготовить необходимые законодательные изменения.