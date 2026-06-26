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Общество

Высокие требования при низких зарплатах: что планирует изменить Минтруда для работодателей

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:33 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 26 июня 2026 года в кулуарах правительства рассказал, какие изменения в трудовом законодательстве готовятся для защиты молодых специалистов при трудоустройстве и что изменится для работодателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на проблему трудоустройства молодых специалистов, отметив, что работодатели нередко предъявляют к кандидатам завышенные требования, включая знание нескольких иностранных языков, владение различными профессиональными навыками и специализированными программами, при относительно невысоком уровне оплаты труда.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, планирует ли министерство регламентировать требования к работодателям и определить минимальные стандарты обязанностей и условий труда для молодых специалистов в различных сферах деятельности.

"Законодательство говорит о том, что это отношения между работником и работодателем. Однако мы вносим свои корректировки в трудовые договоры. То есть в трудовых договорах мы будем требовать, чтобы обязанности работодателя в отношении наших молодых граждан, начинающих трудовую деятельность, какие-нибудь минимальные требования закреплены. Все-таки человек должен (официально. – Прим. ред.) трудоустроиться, у него должен появиться наставник, который сможет обучить его и передать свой профессиональный опыт. А после того, как он станет профессионалом, он сможет приносить пользу в этой организации", – ответил министр.

Он подчеркнул, что такие проблемы действительно существуют, о них известно министерству, и заверил, что работа по их решению будет продолжена.

"При этом не везде такие меры должны применяться – в отдельных сферах, наоборот, от них необходимо отказаться. Эта работа будет продолжаться, ею постоянно будем заниматься. Система наставничества у нас уже существует: еще 1,5 года назад мы приняли соответствующие правила, однако пока они работают не активно", – резюмировал Аскарбек Ертаев.

Ранее стало известно, как в Казахстане будут поддерживать работающих подростков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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