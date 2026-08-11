ИИ будет помогать безработным казахстанцам с поиском работы

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал о планах по совершенствованию процедуры трудоустройства безработных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев поведал о возможностях Цифровой службы занятости.

"Цель – перейти к проактивному обеспечению занятости граждан. Основной принцип новой модели: не человек ищет работу, а работа сама находит человека. Ранее гражданину приходилось самостоятельно искать вакансии на портале и обращаться в карьерный центр. Теперь система сама определяет граждан, нуждающихся в трудоустройстве, исходя из потребностей работодателей. После этого им направляются соответствующие уведомления через мобильные приложения eGov и Enbek.kz, либо в виде SMS с номера 1414", – отметил министр.

По его словам, ИИ подбирает персонализированные вакансии как внутри региона, так и за его пределами, в том числе по рабочим профессиям.

Кроме того, гражданам предлагаются возможности пройти обучение, переподготовку или принять участие в программах переселения.

"Гражданин получает сопровождение до устойчивого трудоустройства. В июле сервис был внедрен в Павлодарской области. Было направлено 39 тыс. SMS-сообщений по вопросам трудоустройства. За этот период в регионе трудоустроено 962 человека. В сентябре планируется внедрение сервиса в Мангистауской области. До конца года сервис будет масштабно внедрен во всех 20 регионах страны. Аналогичный сервис будет доступен гражданам и через мобильное приложение Aitu. ИИ-помощник будет подбирать подходящие вакансии и курсы обучения", – заверил глава Минтруда.

Ранее министр Ертаев рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане.